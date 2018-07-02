Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину

СЕГОДНЯ 14:36 2018-07-02T14:36:23+03:00

Инцидент произошел в городе Золочев, мэр которого считает, что в случившемся «нет политики»

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Во Львовской области Украины вандалы разрушили памятник поэту Александру Пушкину. Инцидент произошел в районном центре Золочев, мэр которого Игорь Гринькив считает, что в случившемся "нет политики".

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - написал Гринькив на своей странице в Facebook.

Он отметил, что депутаты городского совета рассматривали вопрос о переименовании сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. По его словам, эту тему планировалось вынести на общественное обсуждение. Гринькив добавил, что депутаты отказались от инициативы по переименованию, так как "общество высказалось против".

Бюст Александру Пушкину установили в городе Золочев в 1957 году. Прошедшей зимой в Чернигове вандалы похитили памятнику Пушкину, который был установлен в 1900 году.