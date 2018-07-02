К 2019 году биометрические данные будут собирать 30% отделений банков

СЕГОДНЯ 15:34 2018-07-02T15:34:25+03:00

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В России разрабатывается проект нормативного акта, который сможет закрепит новую обязанность банков: в 2019 году они будут должны обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия. Отмечается, что благодаря нововведению доступность финансовых услуг вырастет.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля. Как заявляет Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка, с начала месяца в сумме около 400 банковских отделений запустили функцию сбора биометрических образцов – изображений лиц и голосовых слепков. По словам Станислава Емельянова, члена правления, директора по управлению рисками Почта-банка, благодаря нововведению граждане РФ смогут получать услуги не выходя из дома: будет достаточно связаться с банком по телефону или видеосвязи.

Как сообщает газета "Известия", легкая процедура удаленной идентификации позволит клиентам получить доступ к финуслугам на расстоянии.