2018-07-02T15:34:25+03:00
Экономика

К 2019 году биометрические данные будут собирать 30% отделений банков

Количество точек будет увеличиваться
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Банки начали выдавать кредит по голосу и фотографииБанки начали выдавать кредит по голосу и фотографииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России разрабатывается проект нормативного акта, который сможет закрепит новую обязанность банков: в 2019 году они будут должны обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия. Отмечается, что благодаря нововведению доступность финансовых услуг вырастет.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля. Как заявляет Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка, с начала месяца в сумме около 400 банковских отделений запустили функцию сбора биометрических образцов – изображений лиц и голосовых слепков. По словам Станислава Емельянова, члена правления, директора по управлению рисками Почта-банка, благодаря нововведению граждане РФ смогут получать услуги не выходя из дома: будет достаточно связаться с банком по телефону или видеосвязи.

Как сообщает газета "Известия", легкая процедура удаленной идентификации позволит клиентам получить доступ к финуслугам на расстоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Елизавета II отказалась от операции
Умер Леонид Кравченко - бывший руководитель Гостелерадио СССР
Украинцы недовольны выходом Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске
Саакашвили потребовал от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии
«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании
Умерла Джиллиан Линн — постановщик мюзикла "Кошки"
Кабмин одобрил введение электронных трудовых книжек
Создатель биткоина напишет книгу об истории возникновения криптовалюты
В Кремле назвали незаконными любые санкции против "Северного потока-2"
Киев опубликовал имена 23 россиян для обмена на осужденных в РФ украинцев
Песков заявил об изменении системы госаккредитации вузов в будущем
Пушков: никого не волнует позиция Эстонии по "Северному потоку-2"
4 июля в Москву придут осенние холода
На Украине жестоко зарезали молодую цыганку
Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину
Песков отверг возможность обсуждения признания Крыма на саммите с США
Сенатор Керимов получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию
Песков: празднование в России победы в матче ЧМ-2018 сопоставимо с хроникой 1945 года