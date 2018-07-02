Умер Леонид Кравченко - бывший руководитель Гостелерадио СССР

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-02T17:05:25+03:00

Стало известно, что в понедельник, 2 июля, в возрасте 80 лет умер Леонид Кравченко

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В понедельник, 2 июля, умер Леонид Кравченко - советский и российский журналист, бывший руководитель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Смерть настигла его в Москве в возрасте 80 лет. Об этом рассказал сын медиаменеджера Антон Орехъ (настоящее имя Андрей Кравченко).

"Умер Леонид Кравченко. Тысячи людей, которые его не знали, ненавидели его. Но те, кто знали его хорошо, вспомнят его добрым словом. А для меня он был просто отцом", - написал молодой человек у себя в Telegram-канале.

Напомним, что у журналиста остались жена и двое детей.

В период с 1975 по 2003 годы Леонид Кравченко являлся главным редактором и руководителем ряда государственных средств массовой информации, в том числе созданной им "Парламентской газеты". Кроме этого, мужчина являлся также партийным и государственным деятелем, народным депутатом Советского Союза.