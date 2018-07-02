В Японии съели осьминога-предсказателя, который ни разу не ошибся

СЕГОДНЯ 21:27 2018-07-02T21:27:29+03:00

Его владелец решил не дожидаться окончания чемпионата мира футболу и выставил разделанного Рабьо на продажу

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Владелец пойманного в Японии осьминога-предсказателя Кисуо Абэ решил убить его до окончания чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что тот ни разу не ошибся в прогнозах.

Рыбак разделал гигантского моллюска по кличке Рабьо (Rabiot), который уже успел полюбится многим жителям этой страны, и выставил его на продажу на рынке вместе с другими морепродуктами. Абэ не стал раскрывать мотивы своих действий, однако выразил надежду на то, что в скором времени появится еще один такой осьминог, который сможет делать правильные предсказания.

По данным издания South China Morning Post, всего на счету Рабьо три удачных прогноза из трех. Каждый раз, когда его запускали в бассейн с флажками стран-противников и знаком "ничья", осьминог подплывал к верному результату. Так, он предсказал победу сборной Японии в матче с командой Колумбии, ничью в игре с Сенегалом и поражение в рамках встречи с Польшей.

Осьминог ни разу не ошибся в предсказаниях, но был убитФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что футболистам из "страны восходящего Солнца" удалось выйти в плей-офф ЧМ-2018, который проходит в России.

В понедельник, 2 июля, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпината между сборными Бельгии и Японии.