2018-07-02T21:46:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Бельгия - Япония: первый тайм поединка 1/8 финала завершился вничью 0:0

Зрители пока так и не увидели голов в матче в Ростове-на-Дону
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Бельгии играет с Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.Сборная Бельгии играет с Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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На стадионе "Ростов-Арена" завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Бельгией и Японией. Первая половина встречи выдалась очень непростой для обеих команд. Усилий бельгийцев и японцев так и не хватило для того, чтобы забить хотя бы один гол.

После стартовых 45 минут поединка плей-офф чемпионата мира по футболу счет пока так и не открыт. 0-0 в Ростове-на-Дону.

И уже известно, что победитель этой игры 6 июня сыграет против команды Бразилии в Казани.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Бельгия - Япония.

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