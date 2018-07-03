2018-07-03T08:00:56+03:00
В мире

Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону

По данным газеты The New York Times, президент США отправил соответствующие письма своим коллегам
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО - Германии, Бельгии, Норвегии и Канады - увеличить расходы на оборону.

Как пишет газета The New York Times, американский лидер написал соответствующие псьма своим коллегам в прошлом месяце. По информации издания, Трамп «намекнул», что оне может предпринять ответные меры после его заявлений о недостаточных шагах союзников по НАТО для «разделения ответственности за коллективную оборону», которые он делал больше года.

Отмечается, что Трамп изучает возможность корректировки американского военного присутствия по всему миру.

«Как мы обсуждали во время вашего визита в апреле, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не активизировались, как было обещано», — говорится в письме Трампа к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Похожие послания Трамп отправил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, главе правительства Норвегии Эрне Сульберг и премьеру Бельгии Шарлю Мишелю.

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