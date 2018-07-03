2018-07-03T10:19:33+03:00
Происшествия

В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами

У берегов Ливии пропали без вести более 60 человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Средиземном море перевернулась резиновая лодка с мигрантамиВ Средиземном море перевернулась резиновая лодка с мигрантамиФото: REUTERS
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У берегов Ливии опрокинулось и затонуло судно, перевозившее мигрантов. В результате кораблекрушения без вести пропали 63 человека.

По данным представителя Военно-морских сил Ливии, на борту затонувшего судна находились 104 человека. Подоспевшая к месту происшествия бригада береговой охраны смогла спасти лишь 41 человека.

Кроме того, во время операции спасателям удалось обнаружить в Средиземном море еще две лодки, битком набитые беженцами. Представители береговой охраны помогли всем им перебраться на берег. В общей сложности спасатели смогли эвакуировать 235 человек, передает Пятый канал.

Добавим, что беженцы из стран Северной Африки и Ближнего Востока постоянно пытаются нелегально проникнуть на территорию Европы морским путем. Однако для этого беженцы используют не предназначенные для перевозки большого количества людей суда, в частности, резиновые лодки. Из-за этого на воде часто происходят ЧП, ведущие к гибели мигрантов, передает «Свободная пресса».

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