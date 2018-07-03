2018-07-03T11:14:29+03:00
Общество

Коммунальные услуги свяжут с ГЛОНАСС

Стоимость системы в наборе на одну машину варьируется от 5 до 50 тысяч рублей
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Командный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре им. Г.С.ТитоваКомандный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре им. Г.С.ТитоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Центр стратегических разработок (ЦСР) выдвинул предложение о внедрении в оборудование машин коммунальных служб датчики ГЛОНАСС. На российском рынке есть компании, готовые предложить «умные технологии» для сферы ЖКХ. Постепенные шаги в этом направлении уже делаются: так, спутниковая навигация появится у мусоровозов с 1 января 2018 года.

Проект «Умный город», над которым работает минстрой, предусматривает оснащение передовыми технологиями нескольких сфер городской жизни: в приоритете экономическая эффективность, в том числе сервисная составляющая городской среды. Система ГЛОНАСС уже встроена в коммунальную технику, но она способна показать только перемещения транспорта, и в результате некоторые машины просто создают лишний шум и загрязняют воздух выхлопными газами без дела.

«У нас выросло количество обращение от граждан, которые спрашивают, как сделать так, чтобы тракторы перестали ездить ночью под окнами и постоянно что-то поливать», - рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Учитывая прошлые ошибки, в феврале 2018 года власти анонсировали датчики контроля на коммунальной технике. Как передает газета Известия, спутниковое оборудование стоит от 3 до 10 тысяч рублей, а в наборах от 5 до 50 тысяч рублей на одну машину: точная цена зависит от дополнительного функционала прибора. Однако, по словам Разворотневой, оснащение технологиями коммунальных машин необходимы, несмотря на то, что «отрасль ЖКХ хронически недофинансирована».

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