2018-07-03T12:26:22+03:00
Происшествия

В Японии из-за жары погибли три человека за неделю

По этой же причине госпитализировали больше 3,4 тысячи человек
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии за неделю погибли три человека из-за жарыВ Японии за неделю погибли три человека из-за жарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии из-за три человека погибли в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары. С тепловыми ударами были госпитализированы больше 3,4 тысячи человек. Об этом заявило во вторник, 3 июля, Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

Отмечается, что за прошедшую неделю в стране попали в больницы 3 473 человека - это в 5,2 раза больше, чем за неделю с 18 по 25 июня. Температура воздуха в Японии в последние дни уверенно держится выше отметки в 30 градусов по Цельсию, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году в Японии тоже была зафиксирована аномальная жара. Тогда жертвами погодных условий стали 44 человека, десятки тысяч жителей попали в больницы. Власти призывают граждан пить как можно больше жидкости. Кроме того, людям советуют носить головные уборы и стараться не выходить без надобности на солнце.

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