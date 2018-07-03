2018-07-03T12:35:20+03:00
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Также президент РФ отметил, что настроен на продолжение конструктивной совместной работы
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВладимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил Беларусь с Днем независимости, направив телеграмму своему коллеге Александру Лукашенко. Также лидер РФ подтвердил свое намерение продолжать совместную конструктивную работу.

«3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», - приводит пресс-служба Кремля текст телеграммы.

Кроме того, Путин выразил признательность за гостеприимство, которое было оказано российской делегации в Минске, посещающей Высший госсовет Союзного государства. Президент России выразил уверенность в достижении договоренностей, которые были обсуждены во время госсовета.

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» от германских захватчиков был освобожден Минск. Этот день стал национальном праздником Беларуси.

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