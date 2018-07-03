В ЮАР в холодильнике морга «воскресла» женщина

СЕГОДНЯ 13:34 2018-07-03T13:34:53+03:00

Из-за ошибки врачей женщину могли и правда убить в морге, если бы ее тело отправили на вскрытие Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Южно-Африканской Республике медики совершили грубую ошибку и отправили живую женщину в морг. Инцидент произошел в Йоханнесбурге.

Во время серьезной аварии женщина получила тяжелые травмы головы и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не обнаружили у пострадавшей признаков жизни и констатировали ее «смерть». После этого женщина была доставлена в морг, где ее поместили на некоторое время в холодильник.

Спустя несколько часов в морге больницы Карлтонвилль пришел осмотреть доставленное тело женщины, но обнаружил, что она дышит. По словам сотрудников морга, констатировать смерть женщины должны были парамедики. Они отмечают, что из-за ошибки врачей женщину могли и правда убить в морге, если бы ее тело отправили на вскрытие, передает ФАН.

В настоящее время пострадавшая проходит лечение в больнице, а полиция расследует это дело, передает телеканал «360».