2018-07-03T13:34:53+03:00
Происшествия

В ЮАР в холодильнике морга «воскресла» женщина

Пострадавшую в аварии по ошибке посчитали погибшей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Из-за ошибки врачей женщину могли и правда убить в морге, если бы ее тело отправили на вскрытиеИз-за ошибки врачей женщину могли и правда убить в морге, если бы ее тело отправили на вскрытиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Южно-Африканской Республике медики совершили грубую ошибку и отправили живую женщину в морг. Инцидент произошел в Йоханнесбурге.

Во время серьезной аварии женщина получила тяжелые травмы головы и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не обнаружили у пострадавшей признаков жизни и констатировали ее «смерть». После этого женщина была доставлена в морг, где ее поместили на некоторое время в холодильник.

Спустя несколько часов в морге больницы Карлтонвилль пришел осмотреть доставленное тело женщины, но обнаружил, что она дышит. По словам сотрудников морга, констатировать смерть женщины должны были парамедики. Они отмечают, что из-за ошибки врачей женщину могли и правда убить в морге, если бы ее тело отправили на вскрытие, передает ФАН.

В настоящее время пострадавшая проходит лечение в больнице, а полиция расследует это дело, передает телеканал «360».

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