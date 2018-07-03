Минэкономразвития разработало план исполнения майского указа

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-03T13:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Документ об основных направлениях деятельности правительства до 2024 года будет внесен в кабмин до 31 августа. Министерство экономического развития РФ разработало план по выполнению майских указов, который уже был утвержден министром Максимом Орешкиным.

По указу президента, структурные подразделения в 12 направлениях должны начать разработки, которые способствуют их улучшению: демография, здравоохранение, образование, жилье, городская среда, экология, безопасность автодорог, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малый и средний бизнес и не сырьевой экспорт. В новые задачи до 2024 года входит ускорение роста производительности труда до 5% в год за счет внедрения передовых технологий на предприятиях и повышение качества компетенций. Кроме того, в рамках поддержки малого и среднего бизнеса планируется упрощение налоговой отчетности компаний, использующих контроль-кассовую технику. Александр Калинин, президент «Опоры России», считает, что необходимо популяризировать тему бизнеса среди школьников и студенты, предлагая различные соответствующие курсы.

Также планируется приложить силы к развитию цифровой экономики, создав систему правового регулирования в этой области. В сфере демографии отмечается необходимость финансовой поддержки семей при рождении детей, в области здравоохранения правительство предлагает сделать доступными медицинские услуги в малонаселенных пунктах.

Как сообщает газета Известия, система профессиональных конкурсов должна появиться в сфере образования, а проект общественного контроля для ликвидации свалок поможет вывести область экологии на новый уровень.

По майскому указу президента России Владимира Путина, продолжительность жизни должна возрасти до 78 лет, бедность снизиться в два раза, жилье — стать более доступным, а его получением должны быть обеспечены минимум 5 миллионов семей ежегодно.