В Сирии около трех десятков населенных пунктов перешли на сторону правительства

СЕГОДНЯ 14:02 2018-07-03T14:02:26+03:00

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За минувшую неделю 27 населенных пунктов Сирии, которые расположены в южной зоне деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа. Добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства.

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны России, во всех этих населенных пунктах уже возобновилась работа государственных органов власти. Здесь полным ходом осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры. В города и села поставляется необходимая гуманитарная помощь, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что особое внимание в населенных пунктах, перешедших на сторону правительства, уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, которые возвращаются домой из районов, находящихся под контролем террористических групп. Кроме того у местного населения появляется возможность вернуться в родные места из других регионов Сирии и даже из других стран.