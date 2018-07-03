2018-07-03T15:52:25+03:00
Экономика

ЕСПЧ обязал Россию погасить задолженность СССР по облигациям

Согласно решению суда, заявители могут рассчитывать на различные суммы за причиненный ущерб и компенсацию морального вреда в 1,8 тысячу евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Россия в качестве правопреемника СССР обязалась погасить его задолженностьРоссия в качестве правопреемника СССР обязалась погасить его задолженностьФото: Наталия АНДРЕАССЕН
Изменить размер текста:

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти погасить заложенность Советского Союза перед гражданами, которые в 1982 году приобрели премиальные облигации, но так и не получили обещанных выплат.

Всего в ЕСПЧ обратились 15 человек, однако лишь трое из них смогли предоставить достаточно информации о приобретении бумаг выигрышного займа. В связи с этим только эти заявители могут рассчитывать на различные суммы в рамках покрытия причиненного ущерба и дополнительные 1800 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получат от 30 до 1500 евро за судебные издержки.

"В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал и выявил, что в деле было нарушение статьи 1 Протокола №1 (защита собственности) к европейской конвенции о правах человека в отношении нескольких заявителей", — говорится в постановлении европейского суда, которое было размещено в его Twitter-аккаунте.

В ЕСПЧ подчеркнули, что после распада Советского Союза Россия, как его правопреемник, обязалась погасить задолженности и несколько раз пыталась законным способом заплатить держателям облигаций, но безуспешно.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в августе прошлого года наша страна погасила последний внешний долг СССР. Что касается задолженности самой России, то на середину 2017-го она составляла примерно 45,9 млрд. долларов. Часть этой суммы приходится именно на долги по выпущенным ценным бумагам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга
Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда
Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца
Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве российского летчика в Сирии
Отец Джона Оби Микела был похищен за несколько часов до решающего матча с Аргентиной
Американские конгрессмены пригласили делегацию Госдумы в США
Красовский не собрал достаточно подписей для участия в выборах мэра Москвы
Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек
В июне Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2%
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
В России запустят мобильное приложение для проверки лекарств
Госдума приняла закон о восстановлении вырубленных лесов
Глава Европарламента предрек «библейское переселение народов»
Госдума одобрила снижение акцизов на бензин и дизельное топливо
На Украине готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского России
«Все идет хорошо»: Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился
"Выражаем протест": В Швеции основали альтернативную Нобелевскую премию по литературе‍
Порошенко объявил о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года
Отец премьер-министра Польши назвал мелочным снос советских памятников
"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО
Песков не стал комментировать сообщения о просьбе Болтона к Путину повлиять на Иран в Сирии