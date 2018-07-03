ЕСПЧ обязал Россию погасить задолженность СССР по облигациям

СЕГОДНЯ 15:52 2018-07-03T15:52:25+03:00

Согласно решению суда, заявители могут рассчитывать на различные суммы за причиненный ущерб и компенсацию морального вреда в 1,8 тысячу евро

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти погасить заложенность Советского Союза перед гражданами, которые в 1982 году приобрели премиальные облигации, но так и не получили обещанных выплат.

Всего в ЕСПЧ обратились 15 человек, однако лишь трое из них смогли предоставить достаточно информации о приобретении бумаг выигрышного займа. В связи с этим только эти заявители могут рассчитывать на различные суммы в рамках покрытия причиненного ущерба и дополнительные 1800 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получат от 30 до 1500 евро за судебные издержки.

"В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал и выявил, что в деле было нарушение статьи 1 Протокола №1 (защита собственности) к европейской конвенции о правах человека в отношении нескольких заявителей", — говорится в постановлении европейского суда, которое было размещено в его Twitter-аккаунте.

В ЕСПЧ подчеркнули, что после распада Советского Союза Россия, как его правопреемник, обязалась погасить задолженности и несколько раз пыталась законным способом заплатить держателям облигаций, но безуспешно.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в августе прошлого года наша страна погасила последний внешний долг СССР. Что касается задолженности самой России, то на середину 2017-го она составляла примерно 45,9 млрд. долларов. Часть этой суммы приходится именно на долги по выпущенным ценным бумагам.