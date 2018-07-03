В июне Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2%

СЕГОДНЯ 15:53 2018-07-03T15:53:06+03:00

Рост произошел за счет перечисления на счета по учету средств ФНБ средств в иностранных валютах

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В июне 2018 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличился в рублевом выражении на 23,2% по отношению к уровню мая. По данным на 1 июля объем Фонда составил 4 трлн 839,26 млрд рублей.

Как сообщается в материалах Минфина, в пересчете на доллары объем фонда увеличился до 77,11 млрд долларов с 63,75 млрд долларов месяцем ранее. Рост ФНБ произошел за счет перечисления на счета по учету средств в иностранных валютах на сумму 6,411 млрд долларов, а также 5,625 млрд евро и 1,096 млрд фунтов стерлингов, купленных за счет госбюджета в прошлом году за средства дополнительных нефтегазовых доходов.

По информации финансового ведомства на 1 июля, на счетах в Банке России размещено 22,107 млрд долларов, 20,762 млрд евро и 4,368 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещались 574,1 млрд рублей.