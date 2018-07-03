Отец Джона Оби Микела был похищен за несколько часов до решающего матча с Аргентиной

СЕГОДНЯ 16:12 2018-07-03T16:13:10+03:00

Футболист не мог об этом никому рассказать из-за угрозы расправы с близким

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Джон Оби Микел, капитану сборной Нигерии, за несколько часов до матча неизвестные сообщили о том, что его отец похищен и будет убит, если он кому-то расскажет о произошедшем.

Когда он ехал в автобусе до стадиона Санкт-Петербурга 26 июня, ему позвонили родственники и рассказали о случившемся, передав номер похитителей. Те ждали его звонок и потребовали выкуп, запретив рассказывать о случившимся, пообещав в противном случае застрелить отца. Микель не стал никому рассказывать о похищении: нужно было обезопасить родного человека и сосредоточиться на предстоящей игре.

Пай Майкл Оби был похищен на юго-востоке Нигерии по пути на похороны. Несмотря на то, что полиция смогла его спасти, мужчина был доставлен в больницу в срочном порядке: в течение недели он подвергался пыткам и теперь нуждается в лечении.

«Я был подавлен и должен был решить, смогу ли играть. Я был растерян, но в конце-концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне нужно было выкинуть произошедшее из головы и сосредоточиться на игре. Я даже не мог сказать о похищении тренеру, только мои самые близкие друзья знали, что произошло», - рассказывает Джон Оби.

Как отмечает газета The Guardian, это уже второе похищение отца капитана сборной. Первый раз произошел в августе 2011 года.

Напомним, что в матче против Аргентины 26 июня Нигерия проиграла со счетом 1:2 и не вышла из группы.