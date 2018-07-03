2018-07-03T16:33:19+03:00
Происшествия

В Грузии задержан подозреваемый в убийстве российского летчика в Сирии

Серкан Куртулуш считается создателем преступной группировки, которая в 2015 году открыла огонь по катапультировавшемуся из сбитого самолета Олегу Пешкову
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Миноброны РФ: В 2015 году над территорией Сирии был сбит российский военный самолет Су-24Миноброны РФ: В 2015 году над территорией Сирии был сбит российский военный самолет Су-24Фото: Twitter.com
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В Грузии задержан турок Серкан Куртулуш, который подозревается в создании преступной группировки, ответственной за убийство российского летчика Олега Пешкова в Сирии в 2015 году.

Напомним, что тогда в ноябре ВВС Турции сбили военный самолет СУ-24, в кабине которого находились 45-летний командир, а также штурман Константин Мурахтин. Последнему удалось спасти, а Пешкова растреляли вскоре после катапультирования. Огонь по нему открыли члены преступной сирийской группировки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего по данному делу проходили 18 подозреваемых. Семь из них были приговорены к пяти годам лишения свободы, один получил 1,5 года заключения, а еще двоих боевиков осудили на десять месяцев тюрьмы. Остальные же, включая Куртулуша, были оправданы.

Однако, по данным издания Hurriyet, 29 июня Интерпол вновь объявил подозреваемого в розыск, и в тот же день он был задержан в Тбилиси, а после отправлен в тюрьму города Рустави. Сообщается, что Анкара уже запросила у Грузии экстрадицию мужчины.

Куртулуш был в числе 18 подозреваемых, которые предстали перед судом в Турции за убийство Олега Пешкова в ноябре 2015 года

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