Сменившая пол модель претендует на звание «Мисс Вселенная»
Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка призналась, что давно мечтала принять участие в престижном мероприятии, и наконец ее мечта сбылась.
Добавим, что такую возможность сменившая пол испанка получила благодаря громкому скандалу 2012 года. Тогда организаторы не допустили на конкурс участницу-трансгендера из Канады. Тогда обиженная Дженна Талакова предала историю широкой огласке и добилась, чтобы представители ЛГБТ-сообщества получили возможность претендовать на звание «Мисс Вселенная».
Добавим, что Анхела Понсе проживает в испанском городе Севилья и успешно строит карьеру модели на родине. В 2015 году она уже участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты – "Мисс мира", но не выиграла, передает сайт «Дни.ру».