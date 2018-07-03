Сменившая пол модель претендует на звание «Мисс Вселенная»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-03T17:30:55+03:00

Анхела Понсе проживает в испанском городе Севилья и успешно строит карьеру модели на родине Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка призналась, что давно мечтала принять участие в престижном мероприятии, и наконец ее мечта сбылась.

Добавим, что такую возможность сменившая пол испанка получила благодаря громкому скандалу 2012 года. Тогда организаторы не допустили на конкурс участницу-трансгендера из Канады. Тогда обиженная Дженна Талакова предала историю широкой огласке и добилась, чтобы представители ЛГБТ-сообщества получили возможность претендовать на звание «Мисс Вселенная».

Добавим, что Анхела Понсе проживает в испанском городе Севилья и успешно строит карьеру модели на родине. В 2015 году она уже участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты – "Мисс мира", но не выиграла, передает сайт «Дни.ру».