2018-07-03T18:31:41+03:00
Общество

Правительство Вологодской области привлекло инвесторов, чтобы достроить дома обманутых дольщиков

Такая договоренность была достигнута на встрече главы региона Олега Кувшинникова с генеральным директором ЗАО «Горстройзаказчик» Петром Рыжковым
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В Вологодской области на данный момент насчитывается 303 пострадавших участника долевого строительства. Но за каждым из них не только несостоявшийся собственник жилья, но и его родные, семья, планы на будущее, которые он связывал с квартирой. И понятно, как обидно людям, вложившимся в недвижимость, остаться ни с чем. Но вологодские власти пообещали, что это не случится - люди получат свои квартиры в любом случае. На днях на встрече главы региона Олега Кувшинникова с генеральным директором ЗАО «Горстройзаказчик» Петром Рыжковым была достигнута договоренность о том, что компания возьмет на себя обязательства о достройке дома обманутых дольщиков в поселке Кувшиново Вологодского района.

Благодаря этому инвестору 120 человек смогут наконец въехать в свое жилье в Вологде. Еще 12 человек из числа пострадавших дольщиков получат ключи от квартир в Череповце. Там квартиры в уже готовом доме предоставит другой застройщик - «Реал-СВ». Там завершением строительства домов в поселке Шексна заинтересовалась компания ООО «Стройтехно».

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