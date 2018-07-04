2018-07-04T06:50:39+03:00
Общество

Путин утвердил увеличение госпошлин за загранпаспорта до 5 тысяч рублей

Также выросли тарифы на оформление загранпаспорта нового образца для детей младше 14 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Оформление загранпаспортов в России подорожает со следующего месяцаОформление загранпаспортов в России подорожает со следующего месяцаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Документ с подписью главы государства опубликован на едином портале правовой информации.

Также увеличивается сумма госпошлины для граждан младше 14 лет - за оформление загранпаспорта для них родители должны будут заплатить 2,5 тысячи рублей, вместо 1,5 тысячи. В документе уточняется, что речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Этим же законом введен новый вид госпошлины – 1,5 тысячи рублей за свидетельство о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Стоимость оформления российского водительского удостоверения нового образца, в том числе вместо утерянного или обветшавшего, составит 3 тысячи рублей. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

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