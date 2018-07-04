Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще трое мужчин

СЕГОДНЯ 07:19 2018-07-04T07:19:20+03:00

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В Великобритании еще трое мужчин заявили, что американский актер Кевин Спейси домогался их. На данный момент британская полиция расследует шесть случаев сексуального насилия в отношении звезды «Карточного домика» и «Красоты по-американски».

Как пишет интернет-издание TMZ, одна жертва заявила, что Спейси домогался его в Лондоне в 1996 году. Второй эпизод произошел там же, но почти через 15 лет - в 2008 году. Еще один мужчина обвинила голливудского актера в том, что тот напал и пытался изнасиловать в городе Глостер в 2013 году.

Имена возможных пострадавших не разглашаются. Помимо этих расследований, в отношении Спейси заведены уголовные дела в двух штатах США - Калифорнии и Массачусетсе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, скандал вокруг Спейси начался после того, как на волне сексуальных разоблачений в Голливуде, актер Энтони Рэпп сообщил СМИ, что 30 лет назад Кевин Спейси пытался соблазнить его во время вечеринки.

Кевин Спейси является обладателем двух премий «Оскар» в номинации «Лучший актер». 58-летний актер известен зрителю по ролям в фильмах «Красота по-американски», «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», а также в сериале «Карточный домик».