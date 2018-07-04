Проливные дожди стали причиной гибели семи человек в Китае

СЕГОДНЯ 09:41 2018-07-04T09:41:54+03:00

Ливни в Китае привели к гибели семи человек Фото: REUTERS

Пострадало от осадков 116 тысяч жителей провинции Сычуань

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В Китае на жителей обрушились непрекращающиеся осадки в виде дождей, которые не перестают идти с прошлой недели. Ливни вызвали оползни и наводнения в юго-западной провинции Сычуань.

По данным агенства Синьхуа, погибло семь человек, ещё семеро пострадало. В связи со сложившейся экстренной ситуацией, власти района эвакуировали в безопасные места более 18 тысяч жителей.

Такие сильные дожди привели к 64 геологическим бедствиям в западных и северо-западных районах провинции, отразившись на жизни 116 тысяч человек.

Кроме того, такие метеорологические условия негативно повлияли и на разные секторы жизни: затопило поля, разрушило школы и мосты, размыло автомобильные дороги (прервано движение по 162 трассам).

В воскресенье, 1 июля, местая метеослужба объявила "синее" предупреждение из-за дождей. В понедельник, 2 июля, уровень погодной опасности вырос до "жёлтого".

Пострадали от ливней города Чэнду, Лэшань, Гуанъюань, Мэйшань, Мяньян, Яань, Бачжун и Дэян. В уезде Цзытун было зарегистрировано максимальное количество осадков - 315 мм.

Экономический ущерб оценивают в 159 миллионов юаней (более 1,5 миллиардов рублей).