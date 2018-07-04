2018-07-04T10:47:47+03:00
В мире

Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации

Сейчас с детьми работают врачи и боевые пловцы, которые учат их пользоваться аквалангом для спасательной операции
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Футбольная команда из 13 человек здорова и готовится к эвакуации на поверхностьФутбольная команда из 13 человек здорова и готовится к эвакуации на поверхностьФото: REUTERS
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Двенадцать подростков и их футбольный тренер, которые застряли в семикилометровой затопленной пещере Тхам Луанг в таиландской провинции Чанграй, по словам военврачей, физически здоровы и могут готовиться к эвакуации на поверхность.

По итогам десятидневной масштабной поисковой и спасательной операции врачи смогли провести обследование, результаты которого направили командованию подразделения боевых пловцов ВМС Таиланда, участвующих в спасении футбольной команады.

«Все тринадцать человек здоровы и по своему физическому состоянию готовы к эвакуации", — говорится в сообщении, переданном из дальней камеры пещеры, находящейся на расстоянии шести километров от выхода на поверхность», - сказали врачи.

Сейчас рассматриваются варианты спасательной операции и ее сроки: детям в сопровождении дайверов придется преодолевать частично или полностью затопленные участки пещеры длинной до 200 метров. Дополнительные сложности вызывает и то, что 12 детей не умеют плавать. К ним в затопленную пещеру спустились пять боевых пловцов и два военврача, которые обучают их дыханию в аквалангах. Как сообщает телеканал Thai PBS, на всем пути в пещере расставлены запасные баллоны со сжатым воздухом, а также запасное снаряжение.

«Это самый быстрый способ из всех, что мы рассмотрели. Мы уже расписали подводный маршрут на поверхность. Тем не менее, необходимо понимать, что этот вид дайвинга сильно отличается от привычного. Это не развлечение, здесь нужно специально оборудование», - сказал китайский спасатель Танг Ксаолонг.

Напоминаем, что футбольная команда в составе 12 школьников и их тренера отправились в пещеру 23 июня. Из-за обрушившегося ливня пещеру затопило, и спортсмены оказались в ловушке. 2 июля все 13 человек были найдены живыми, но истощенными.

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