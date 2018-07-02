Пропавшие в пещере девять дней назад тайские школьники найдены живыми

СЕГОДНЯ 19:51 2018-07-02T19:51:52+03:00

Все 12 членов футбольной команды и их тренер истощены настолько, что не могут двигаться самостоятельно

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В тайском городе Хуахин обнаружена школьная футбольная команда, члены которой вместе с 25-летним тренером пропали в огромном пещерном комплексе около девяти дней назад. Такое заявление сделали представители местных властей.

Сообщается, что все 13 человек живы, но истощены настолько, что не могут передвигаться самостоятельно.

"Мы нашли их в целости и сохранности. Но спасательная операция еще не окончена", - передает телеканал CNN со ссылкой на представителей городских властей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что группа из 12 подростов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились в пещеру в субботу, 23 июня, Однако из-за обрушившихся на этот регион ливней вход в комплекс оказался затоплен, и спортсмены оказались в ловушке. Об их исчезновении стало известно в тот же день, когда полицейских обнаружил велосипеды у входа в пещеру.

Спасатели пытались откачивать воду с помощью насосов, но она прибывали слишком быстро. Также существовала вероятность вызвать обвал. Над место инцидента постоянно работали вертолеты и экскаваторы. Для родственников пропавших детей развернули палаточный лагерь.