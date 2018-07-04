2018-07-04T11:16:00+03:00
В мире

Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии

И решил, что политик обратился к нему за помощью [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Британский министр Гэвин Уильямсон пошутил о прервашей его речь системе SiriБританский министр Гэвин Уильямсон пошутил о прервашей его речь системе SiriФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Голосовой персональный помощник Siri от компании Apple прервал речь о борьбе с терроризмом британского министра обороны Гэвина Уильямсона в парламенте. Как показалось искусственному интеллекту, к нему обратились за помощью по запросу «Сирия».

«Вот что я нашла в интернете по запросу "Сирия"», - перебила выступление британского министра система.

Siri перебила британского министра обороны и рассказала ему о Сирии.

В опубликованном видеоролике в социальной сети Twitter заметно, что в ответ на неожиданную самостоятельность телефона Гэвин Уильямсон не растерялся, а с улыбкой достал смартфон из внутреннего кармана пиджака и пошутил о сложившейся ситуации.

«Редко бывает, что тебя перебивает твой собственный мобильный телефон», - заметил министр и продолжил свое выступление.

Siri - облачный помощник и вопросно-ответная система американской компании Apple. Искуственный интеллект приспосабливается к каждому пользователю, учитывая его обычные запросы и предпочтения. Основная область работы сосредотачивается в диалогом интерфейсе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»
Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»
Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально
В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов
«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери
Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено
Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации
Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018
Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами
Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива