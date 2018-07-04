Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии

СЕГОДНЯ 11:16 2018-07-04T11:16:00+03:00

Британский министр Гэвин Уильямсон пошутил о прервашей его речь системе Siri Фото: REUTERS

И решил, что политик обратился к нему за помощью [видео]

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Голосовой персональный помощник Siri от компании Apple прервал речь о борьбе с терроризмом британского министра обороны Гэвина Уильямсона в парламенте. Как показалось искусственному интеллекту, к нему обратились за помощью по запросу «Сирия».

«Вот что я нашла в интернете по запросу "Сирия"», - перебила выступление британского министра система.

Siri перебила британского министра обороны и рассказала ему о Сирии.

В опубликованном видеоролике в социальной сети Twitter заметно, что в ответ на неожиданную самостоятельность телефона Гэвин Уильямсон не растерялся, а с улыбкой достал смартфон из внутреннего кармана пиджака и пошутил о сложившейся ситуации.

«Редко бывает, что тебя перебивает твой собственный мобильный телефон», - заметил министр и продолжил свое выступление.

Siri - облачный помощник и вопросно-ответная система американской компании Apple. Искуственный интеллект приспосабливается к каждому пользователю, учитывая его обычные запросы и предпочтения. Основная область работы сосредотачивается в диалогом интерфейсе.