2018-07-04T11:31:49+03:00
В мире

Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»

В "Газпроме" пока отмалчиваются и оценивают возможные риски
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Болгария заявила, что готова к реализации «Турецкого потока»Болгария заявила, что готова к реализации «Турецкого потока»Фото: REUTERS
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Вторую ветку газопровода «Турецкий поток» вполне можно проложить по территории Болгарии. Власти страны заверяют, что для этого здесь созданы уже все необходимые условия. Как заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, государство располагает всей необходимой инфраструктурой для реализации проекта.

«Болгария уже располагает всей необходимой инфраструктурой, поэтому необходимости в финансировании дополнительных сооружений нет. Помимо этого, в связи с проектом «Южный поток» уже была проведена экспроприация всей недвижимости, расположенной в зоне строительства», — отметил Борисов.

Болгарский премьер подчеркнул, что страна сделала «работу над ошибками» после «пуска ко дну» проекта «Южный поток», который должен был пройти по территории Болгарии. С его слов, правительство страны совместно с коллегами в Брюсселе, Сербии, Македонии, Венгрии и Австрии занимается поисками «правильной административной формулы».

В то же время, несмотря на желание Софии замкнуть на себе вторую нитку газопровода, в самом «Газпроме» пока не приняли окончательного решения по маршруту второй части.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу российского газового монополиста, в компании рассматривает два варианта трассы будущей ветки: через Турцию, Грецию и Италию (так называемый проект «Посейдон») и через Турцию и Болгарию в сторону австрийского Баумгартена.

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