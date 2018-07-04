2018-07-04T11:54:00+03:00
Москва

Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»

Вопрос «Вы выйдете за меня?» также популярен у гостей страны
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Исландские болельщики в парке "Зарядье"Исландские болельщики в парке "Зарядье"Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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Каждый день сотни сотрудников метрополитена и волонтеров чемпионата мира помогают иностранным болельщикам разобраться в Москве, ответив уже более 270 тысячам гостей.

В рейтинге самых популярных и необычных вопросов лидируют такие, как «Как дойти до Красной площади?» и «Где находится Никольская улица?». Как правило, вместо последнего вопроса чаще всего фанаты просто показывают фотографию с огромной толпой болельщиков. Многих пассажиров также волнует, где находится «станция с собачками», имея в виду в этот момент «Площадь революции».

В число странных, но популярных вопросов к волонтерам и сотрудникам подземки также входят и «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?». Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, наиболее часто с просьбами о помощи обращаются на станциях «Площадь Революции» и «Пушкинская». Волонтеров можно узнать по специальным нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам. Большая часть из них говорит на английском, немецком, испанском и других иностранных языках.

Стойки «Живое общение» расположены на станциях метро «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, а также «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии. На станциях МЦК «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Деловой центр» и «Шелепиха» тоже находятся волонтеры.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня до 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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