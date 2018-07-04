Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи

СЕГОДНЯ 12:58 2018-07-04T13:02:12+03:00

Обнаружили животное утренние бегуны, которые тут же сообщили о находке в Instagram [видео]

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Середина недели у некоторых жителей Балашихи начинается не с кофе, а с пробежки по паркам и улицам города. В среду, 4 июля, спортсменов на проспекте Ленина встретил молодой лось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658697" frameborder="0"></iframe> Лось прогулялся по улицам Балашихи.Олеся НОСОВА

Животное вело себя беспокойно, то срываясь на бег, то замирая на месте без единого движения. Однако, никакой угрозы для окружающих сохатый не представлял. Некоторые смельчаки даже сделали его фото, находясь в двух шагах от потерянного животного.

«Далеко не все просыпаются на рассвете, многие упускают возможность начать новый день на восходе солнца. Вы попробуйте проснуться вместе солнцем и Вы больше не променяете такую красоту ни на какой сон. Ведь не зря же говорят, что кто рано встаёт, тому Бог дает ( видеть красоту:) Возможно, именно на рассвете раздаётся счастье и удача на день», - пишет один из пользователей социальной сети Instagram, выставив фото лося.

ru_balashiha Наверное, лось тоже вышел на утреннюю пробежку по Балашихе

В комментариях мнения разделились на два лагеря: кто-то поддерживал автора публикации, посчитав встречу лося на одной из улиц города приятным сюрпризом, а кто-то наоборот решил, что лось может напасть и ничего хорошего в этом нет. Пользователи выразили надежду, что после небольшой прогулки по центральной улице лось благополучно добрался до леса.