2018-07-04T13:02:12+03:00
Общество

Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи

Обнаружили животное утренние бегуны, которые тут же сообщили о находке в Instagram [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Середина недели у некоторых жителей Балашихи начинается не с кофе, а с пробежки по паркам и улицам города. В среду, 4 июля, спортсменов на проспекте Ленина встретил молодой лось.

Лось прогулялся по улицам Балашихи.Олеся НОСОВА

Животное вело себя беспокойно, то срываясь на бег, то замирая на месте без единого движения. Однако, никакой угрозы для окружающих сохатый не представлял. Некоторые смельчаки даже сделали его фото, находясь в двух шагах от потерянного животного.

«Далеко не все просыпаются на рассвете, многие упускают возможность начать новый день на восходе солнца. Вы попробуйте проснуться вместе солнцем и Вы больше не променяете такую красоту ни на какой сон. Ведь не зря же говорят, что кто рано встаёт, тому Бог дает ( видеть красоту:) Возможно, именно на рассвете раздаётся счастье и удача на день», - пишет один из пользователей социальной сети Instagram, выставив фото лося.

ru_balashiharu_balashiha
Наверное, лось тоже вышел на утреннюю пробежку по Балашихе
465 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

В комментариях мнения разделились на два лагеря: кто-то поддерживал автора публикации, посчитав встречу лося на одной из улиц города приятным сюрпризом, а кто-то наоборот решил, что лось может напасть и ничего хорошего в этом нет. Пользователи выразили надежду, что после небольшой прогулки по центральной улице лось благополучно добрался до леса.

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