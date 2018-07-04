Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"

СЕГОДНЯ 14:32 2018-07-04T14:32:19+03:00

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Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме режиссера Руперта Сндерса, уже знакомого ей по совместной работе в «Призраке в доспехах», но на этот раз ей предстоит сыграть трансгендера-сутенера. Криминальная драма с небольшим бюджетом в 30 миллионов долларов обещает быть интересной: сюжет будет строиться вокруг выдавшей себя за мужчину некой Джин Мари Гилл, которую и сыграет Йоханссон. Скандальная знаменитость 1970-х США открыла сеть незаконных массажных салонов с девушками легкого поведения, снабжала стероидами местную команду по футболу и приобрела влиятельных друзей в кругу мафии.

«Мистер Гилл», как называли Джин, избегала уплаты налогов, опираясь на поддержку своих друзей и возлюбленной по имени Синтия. Романтическая линия будущего фильма также будет играть не последнюю роль в сюжете.

Как сообщает Deadline, кинокартина, съемки которой запланированы на февраль 2019 года, должна выйти под названием «Rub&Tug». Выпуском фильм займется кинокомпания New Regency, которая уже известна такими работами, как «Мистер и миссис Смит», «Время» и «12 лет рабства». В качестве сценариста ленты приглашен Гэри Спинелли, работавший над биографической картиной «Сделано в Америке» в Томом Крузом в главной роли. Сама Скарлет Йоханссон также выступает в фильме о сутенерше еще и в качестве сопродюсера.