2018-07-04T14:32:19+03:00
Политика

Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"

Съемки фильма стартуют в феврале 2019 года
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Актриса Скарлетт ЙоханссонАктриса Скарлетт ЙоханссонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме режиссера Руперта Сндерса, уже знакомого ей по совместной работе в «Призраке в доспехах», но на этот раз ей предстоит сыграть трансгендера-сутенера. Криминальная драма с небольшим бюджетом в 30 миллионов долларов обещает быть интересной: сюжет будет строиться вокруг выдавшей себя за мужчину некой Джин Мари Гилл, которую и сыграет Йоханссон. Скандальная знаменитость 1970-х США открыла сеть незаконных массажных салонов с девушками легкого поведения, снабжала стероидами местную команду по футболу и приобрела влиятельных друзей в кругу мафии.

«Мистер Гилл», как называли Джин, избегала уплаты налогов, опираясь на поддержку своих друзей и возлюбленной по имени Синтия. Романтическая линия будущего фильма также будет играть не последнюю роль в сюжете.

Как сообщает Deadline, кинокартина, съемки которой запланированы на февраль 2019 года, должна выйти под названием «Rub&Tug». Выпуском фильм займется кинокомпания New Regency, которая уже известна такими работами, как «Мистер и миссис Смит», «Время» и «12 лет рабства». В качестве сценариста ленты приглашен Гэри Спинелли, работавший над биографической картиной «Сделано в Америке» в Томом Крузом в главной роли. Сама Скарлет Йоханссон также выступает в фильме о сутенерше еще и в качестве сопродюсера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы
"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны
Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу
Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников
Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве
Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍
В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
Путин внес изменения в состав Совета безопасности России
Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР
В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"
Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки
В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру
Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи