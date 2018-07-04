2018-07-04T16:46:07+03:00
В мире

Индия обвинила WhatsApp в распространении опасных для страны слухов

После распространения провокационных сообщений погибло несколько человек
Александра БУРОВА
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В Индии из-за слухов в WhatsApp убили нескольких человекВ Индии из-за слухов в WhatsApp убили нескольких человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство электроники и информационных технологий от лица правительства Индии обратилась в руководство WhasApp с требованием принять меры против рассылки ложной информации о похищении детей, грабежах и насилии. В сообщении говорится о том, что данная ситуация вызывает серьёзную тревогу у властей страны.

- Правительство также указало, что распространение таких сообщений должно быть немедленно устранено путем применения соответствующих технологий, - заявили в министерстве.

Из-за таких провокационных сведений 25 человек из разных регионов Индии были убиты в последние месяцы. Люди, которые якобы замешаны в этих злодеяниях, - как правило, приезжие в разные регионы страны.

Суды Линча начались в Индии в мае прошлого года. Тогда из-за таких электронных слухов убили шесть человек.

1 июля 2018 года в штате Махараштра из-за распускания в мессенджере слухов о причастности пяти погибших к похищению детей, толпа людей накинулась на них и линчевала. По информации телеканала CNN, это уже четвёртый подобный случай за несколько недель.

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