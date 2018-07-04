2018-07-04T18:32:02+03:00
Происшествия

В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса

В результате происшествия пострадали четыре человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Четыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе БрамптонЧетыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе БрамптонФото: REUTERS
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Четыре человек пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного 20-летней Джейд Нельсон в канадском городе Брамптон провинции Онтарио. Такое заявление сделали в местном отделении полиции.

Инцидент произошел вечером во вторник, 3 июля, в одном из городских автобусов. По невыясненным пока причинам, девушка достала нож и начала бросаться на пассажиров. В результате ее действий ранения получили четыре человека. 49-летний пострадавший был доставлен в травматологический центр Торонто, а три женщины в возрасте 18, 19 и 28 помещены в местную больницу. Угрозы их жизни нет.

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранителей, Нельсон уже задержана. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство четырех человек.

Напомним, что еще одно вооруженное нападение было совершено несколько дней назад в одном из продуктовых магазинов Москвы. 36-летний Александр Хуторянин ворвался в супермаркет, нанес порез ножом случайной посетительнице, а после взял ее в заложники. После трех часов переговоров нападавшего удалось задержать, а пострадавшая была доставлена в больницу с резанными ранами рук и предплечья, передает сайт kp.ru.

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