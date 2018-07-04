Опубликован рейтинг самых популярных у россиян подержанных автомобилей

СЕГОДНЯ 23:12 2018-07-04T23:13:25+03:00

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Во втором квартале 2018 года Lada Priora стала самым востребованным (22%) у россиян автомобилем на вторичном рынке сегмента отечественного производства. Такие результаты показало исследование сервиса объявлений "Юла Авто".

Второе место в этом рейтинге заняла Lada Samara, доля продаж которой среди подержанных автомобилей отечественного производства составила 19%, дальше идет Lada Kalina с 13% и Lada 110 (12%).

Среди машин зарубежных компаний наиболее популярен американский Ford Focus (4,5%). Следом идет немецкий Opel Astra (2,5%), а также машины производства Южной Кореи - Hyundai Solaris (2,3%) и Kia Rio (2,2%).

Что касается типа кузова, то чаще всего россияне приобретают именно седаны (44% от числа всех проданных автомобилей с пробегом). На второй позиции по востребованности оказались хетчбэки (23%), а на третьей - кроссоверы (12%).

Между тем, серебряный стал самым популярным у покупателей цветом (18,2%). Лишь немного отстают от него чёрный (16,8%) и белый (15,1%). Неохотнее всего в этом квартале продавались машины розового (0,08%), сиреневого и аквамаринового цвета (менее 0,06%).

Как сообщает телеканал RT, в ходе исследования продаж были выявлены также города с самыми высокими и низкими ценами на автомобили. Как оказалось, выше всего цены на транспортные средства в столице - в среднем 599 тысяч рублей. На втором месте этого рейтинга находится Санкт-Петербург с 514 тысячами рублей, а на третьем - южный город Сочи (476 тысяч рублей). Замыкают ТОП-5 Казань (473 тысячи рублей) и Севастополь (459 тысяч рублей).

А вот Волгоград (389 тыс. рублей), Саратов (378 тыс. рублей) и Ставрополь (368 тыс. рублей) могут похвастаться самыми низкими ценами на подержанные автомобили.

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