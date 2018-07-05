Осужденный в США летчик Ярошенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем

СЕГОДНЯ 08:24 2018-07-05T08:24:48+03:00

По словам жены Ярошенко, она планирует посетить мужа в тюрьме Данбери, куда его недавно перевели

Изменить размер текста: A A

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщила его жена Виктория Ярошенко, после пыток в Либерии у летчика начались проблемы с зубами, в декабре прошлого года он перенес операцию. Ранее он находился в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси, однако недавно его перевели в Данбери.

"Сейчас с желудком чуть попроще, сказал, что пытается кушать. Единственное, зубы продолжают болеть. Если в Форт-Диксе он добился хоть какой-то помощи, ему пломбы стали вставлять, а не рвали, тут он обратился к врачу, было пару недоделанных зубов, ему сказали: ты не в Форт-Диксе, запомни, плохо станет, вырвем, приходи", - рассказала Виктория.

По ее словам, она планирует посетить его в тюрьме Данбери до конца текущего года.

"Теоретически может быть в этом году, но отпуск один раз в году, и если сейчас не получится, тогда это только к новому году", - добавила супруга Ярошенко.

Она также надеется, что 16 июля на переговорах в Хельсинки лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрят вопрос помилования россиянина, передает ТАСС.

Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться помилования для Ярошенко перед встречей Путина и Трампа.