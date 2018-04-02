Москалькова: Трамп не видит оснований для помилования Ярошенко

СЕГОДНЯ 13:05 2018-04-02T13:05:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования российского летчика Константина Ярошенко, которого в Штатах обвинили в контрабанде наркотиков и лишили свободы на 20 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно, и он не находит оснований для его помилования», - рассказала Москалькова РИА Новости.

Ярошенко арестовали в Либерии 28 мая 2010 года и экстрадировали в США. По версии следствия, Ярошенко собирался доставить четыре тонны кокаина из Южной Америки в Северную через Африку. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила о задержании Ярошенко спустя четыре дня после события, что нарушает Венскую конвенцию, пишет сайт kp.ru. В МИД РФ заявили, что обвинение Ярошенко надуманное и предложили обменять россиянина на американского осужденного, но в США отказали. 31 марта посольство РФ в США рассказало о поступивших к ним сведениях об издевательствах над Ярошенко.