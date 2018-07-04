Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 19:37 2018-07-04T19:37:47+03:00

Осужденный на 20 лет мужчина поведал, что на самом деле из себя представляет "демократический и честный" суд США

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Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, написал письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. В своем послании заключенный рассказал о том, как его подвергали пыткам и унижали.

Так, по словам Ярошенко, американские спецслужбы похитили и удерживали его в заточении еще с конца мая 2010 года. С того самого момента силовики пытали летчика, избивали и проводили "допросы с пристрастием".

Во время одного из таких "разговоров" мужчине выбили зубы. Он уже много лет просит Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи вставить ему протезы, чтобы получить возможность нормально пережевывать пищу, но пока безуспешно.

Между тем, во время судебного процесса Ярошенко запретили даже упоминать об этих и других "серьезных вещах", чтобы избежать огласки.

"Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил "демократический, открытый, честный" суд в США", - говорится в письме, текст которого РИА Новости предоставил пресс-секретарь омбудсмена.

Напомним, что Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года за якобы попытку провезти на борту наркотики. Летчик полностью отрицает вину и считает арест провокацией. Представители российских властей уже неоднократно обращались к США с просьбой вернуть мужчину на Родину, как и члены его семьи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавно Ярошенко перевели в пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности в Данбери, где, по словам самого пилота, условия содержания гораздо хуже, чем в предыдущей тюрьме.