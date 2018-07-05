Судьбу наследия ЧМ-2018 обсудят у президента

СЕГОДНЯ 10:23 2018-07-05T10:23:13+03:00

По окончании ЧМ-2018 на совещаниях у Владимира Путина будет обсуждаться концепция дальнейшего использования стадионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По окончании мундиаля на совещаниях у Владимира Путина будет обсуждаться концепция дальнейшего использования стадионов и инфраструктуры

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Последующее использование наследия Чемпионата мира по футболу-2018, включая не только стадионы, но и всю соответствующую инфраструктуру, президент России Владимир Путин обсудит на специальных совещаниях с различными ведомствами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, планируется», — ответил пресс-секретарь главы российского государства на вопрос о подготовке серии таких встреч.

Песков добавил, что посвященные обсуждению возможного использования после окончания чемпионата мира по футболу объектов, которые строились для проведения мундиаля, уже включены в рабочий график президента России.

Как считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, основной темой обсуждения станет проблема заполненяемости стадионов после ЧМ-2018. Как известно, только на половине арен, задействованных во время ЧМ-2018, играют клубы Российской премьер-лиги.

«Чтобы поднять посещаемость объектов в городах, где есть свои команды, необходимо идти по пути повышения интереса болельщиков. Второе - использовать эти сооружения в качестве концертных площадок и для других увеселительных мероприятий. Третий вариант — сокращение посадочных мест на стадионах, где это технически возможно», - поделился мнением Колосков в интервью журналистам газеты «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная дошла до ¼ финала, где встретится с командой из Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.