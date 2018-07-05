Су-57 снабдят гиперзвуковой сверхдальнобойной ракетой

СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-05T10:45:42+03:00

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 уже в ближайшем будущем будет оснащен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. Как накануне сообщило Министерство обороны Российской Федерации, снаряд проходит завершающую стадию необходимых испытаний.

Как уверяют в ведомстве, сверхдальнобойная Р-37М - модифицированная версия созданной еще в советские годы ракеты Р-37. Она может поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 километров. По этому показателю Р-37М почти в два раза превосходит своего прямого конкурента - стоящую на вооружении стран НАТО ракету AIM-120 AMRAAM.

При этом, существующие тактико-технические характеристики Р-37М держатся в секрете. Как и количество снарядов, которыми планируется снабдить новейший российский истребитель.Сказано лишь, что их конструкция выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения.

Масса ракеты составляет более 500 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 килограммов. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости — 6 Маха. Это в разы превосходит ее любые аналоги, сообщает газета «Известия».