Китай разрабатывает новый палубный истребитель для замены используемому J-15

СЕГОДНЯ 11:10 2018-07-05T11:10:59+03:00

По информации военных источников, это произошло после серии технических неисправностей и крушений истребителя

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В Китае разрабатывается новый палубный истребитель для замены используемому сейчас J-15.

Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники, это произошло после нескольких технических неисправностей и крушений истребителя J-15. Этот палубный истребитель был разработан Shenyang Aircraft Corporation на базе прототипа Су-33.

Отмечается, что разработка нового истребителя началась после серии "непростительных технических сбоев" с J-15. В результате одного из таких инцидентов погиб один из лучших пилотов НОАК, еще один получил ранения. Источников сообщили, что произошло по меньшей мере четыре случая крушения с участием J-15.

"J-15 – проблематичный самолет. Его нестабильная система контроля полета была главным фактором двух случаев крушения два года назад", — сказал один из источников.

Замкомандующего ВМС НОАК генерал-лейтенант Чжан Хунхэ сообщил, что "новый палубный истребитель уже разрабатывается для замены J-15".