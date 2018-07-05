2018-07-05T12:43:13+03:00
Звезды

Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»

Музыкант перенес инфаркт и находится в больнице
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сергей Мазаев прокомментировал состояние гитариста "Морального кодекса"Сергей Мазаев прокомментировал состояние гитариста "Морального кодекса"
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Лидер музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал о состоянии своего коллеги по сцене гитариста Николая Девлет‐Кильдеева. У мужчины произошел сердечный приступ прямо во время съемок. Музыкант перенес инфаркт и сейчас находится в больнице. Ему уже провели необходимую операцию.

«Да, передняя стенка, инфаркт, поставили стент. Через пару дней он выйдет. Все благополучно завершилось. Вернется к работе, может, через неделю — перевели его из реанимации уже в палату. Несколько дней он еще пробудет в больнице», - цитирует слова Мазаева телеканал «360».

Лидер музыкального коллектива добавил, что Николаю повезло. Когда ему слало плохо с сердцем, рядом было много людей, они не растерялись и сразу вызвали скорую. Именно поэтому врачи успели помочь артисту.

Отметим, что Николай Девлет-Кильдеев работает с «Моральным кодексом» с 1989 года. При этом он является не просто гитаристом группы, но и ее музыкальным руководителем, а также автором большинства песен, передает сайт «Дни.ру».

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