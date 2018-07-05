2018-07-05T13:20:50+03:00
Происшествия

Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой

Причиной смерти бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Полины Лобановой могла стать сердечная недостаточность
Екатерина БОЛГОВА
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Полина ЛобановаПолина ЛобановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стали известны причины смерти экс-участницы телепроекта «Дом-2» Полины Лобановой. По предварительным данным, девушка умерла от сердечной недостаточности.

Напомним, утром в среду, 4 июля, в одной из квартир на севере Москвы было найдено тело Лобановой. По этому адресу на улице Авангардной проживал ее знакомый.

«Покойная гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, девушка не имела в столице официального места жительства. Ранее она проживала жила в 9-м районе Зеленограда. Следователи продолжают проверку по факту случившегося, передает агентство «Москва».

О смерти Полины Лобановой сообщила ее сестра на странице в социальной сети Instagram. Она попросила у знакомых денежной помощи для организации похорон. В конце июня в Москве нашли мертвой другую экс-участницу "Дома-2" 24-летнюю Анастасию Тарасюк.

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В Москве скончалась бывшая участница телепроекта «Дом-2» Полина (она же Пелагея) Лобанова. Тело 20-летней девушки было обнаружено в ванной съемной квартиры. О трагедии сообщил бывший бойфренд девушки Дмитрий Талыбов, когда-то тоже снимавшийся на ТНТ. С Лобановой парень расстался несколько месяцев назад (подробности).

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