СЕГОДНЯ 13:34 2018-07-05T14:43:53+03:00

В 2018 году зарплата депутата составляет 388 тысяч рублей, пенсия - 46,6 тысяч рублей

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В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов. В 2018 году зарплата депутата составила 388 тысяч рублей в месяц, пенсия для тех, кто отработал один или два созыва полностью - 46,6 тысяч рублей.

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога)", - сообщается на официальном сайте Госдумы в четверг, 5 июля.

В Госдуме рассказали, какой будет пенсия у депутатов Фото: duma.gov.ru

Поясняется, что среднемесячная зарплата депутата в текущем году равна 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога, но, согласно указу президента России от 27 февраля 2015 года, зарплата выплачивается с уменьшением на 10%.

"Пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тысяч 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тысячи 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более", - сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.