2018-07-05T13:50:59+03:00
Общество

Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»

Предложения могут быть внесены в Государственную думу уже в ближайшее время
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Концерн "Калашников" предложил внести поправки в закон "Об оружии". Фото: пресс-служба концерна "Калашников"Концерн "Калашников" предложил внести поправки в закон "Об оружии". Фото: пресс-служба концерна "Калашников"
Изменить размер текста:

Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии». Предложения могут быть внесены в Государственную думу уже в ближайшее время.

Представители концерна предлагают увеличить число разрешенного для владения оружия до десяти единиц на человека. Кроме того, инициатива состоит в разрешенном росте емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных целей, а также в уменьшении сроков стажа для покупки нарезного охотничьего оружия.

Кроме того, «Калашников» предлагает сформировать законодательную базу для ремонта и сервисного обслуживания оружия, используемого населением.

Доля концерна «Калашников» на рынке боевого стрелкового оружия равна примерно 80%, на рынке гладкоствольного длинноствольного оружия - 2%, а нарезного длинноствольного — 34%. После принятия поправок эти показатели должны вырасти, пишет газета "Коммерсантъ".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жаркая погода вернётся в Москву 9 июля
Биологи нашли способ восстановить популяцию белых носорогов
Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины
Вратаря украинского футбольного клуба выгнали из команды за поддержку россиян на ЧМ-2018
Сербия закупит у России ЗРК С-300
Европарламент не поддержал предложение обязать онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав
В реакторе бельгийской АЭС обнаружили дефект конструкции
Умер Клод Ланцман - французский журналист и режиссёр
"Газпром" опроверг сообщение "Нафтогаза" об аресте акций корпорации
США могут пригрозить Германии выводом своих войск в ответ на отказ увеличить военный бюджет
В Манбидже произошел взрыв, один человек погиб
Сестра Сенцова навестила его в российской колонии впервые за 4 года
Погибшая экс-участница "Дома-2" за четыре месяца до смерти выложила пророческое фото в своем "Инстаграме"
Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»