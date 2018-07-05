Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-05T13:50:59+03:00

Предложения могут быть внесены в Государственную думу уже в ближайшее время

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Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии». Предложения могут быть внесены в Государственную думу уже в ближайшее время.

Представители концерна предлагают увеличить число разрешенного для владения оружия до десяти единиц на человека. Кроме того, инициатива состоит в разрешенном росте емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных целей, а также в уменьшении сроков стажа для покупки нарезного охотничьего оружия.

Кроме того, «Калашников» предлагает сформировать законодательную базу для ремонта и сервисного обслуживания оружия, используемого населением.

Доля концерна «Калашников» на рынке боевого стрелкового оружия равна примерно 80%, на рынке гладкоствольного длинноствольного оружия - 2%, а нарезного длинноствольного — 34%. После принятия поправок эти показатели должны вырасти, пишет газета "Коммерсантъ".