США могут пригрозить Германии выводом своих войск в ответ на отказ увеличить военный бюджет

СЕГОДНЯ 14:32 2018-07-05T14:32:50+03:00

Ожидается, что на июльском саммите НАТО президент США Дональд Трамп потребует от союзников взять обязательство увеличить к середине 2020 года оборонные расходы

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В случае отказа Германии увеличить расходы на оборону до необходимых двух процентов от ВВП, США могут пригрозить Берлину выводом 35 тысяч своих военнослужащих с баз НАТО. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Ожидается, что на июльском саммите НАТО в столице Бельгии президент США Дональд Трамп потребует от союзников увеличить к середине 2020 года оборонные расходы.

Напомним, на саммите НАТО в Бухаресте в 2014 году было принято решение увеличить военные расходы. Однако обязательства выполнены не были. Ранее Трамп не раз призывал союзников повысить расходы, угрожая сократить американское участие в программах по безопасности, передает РИА Новости.

В июне 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна будет увеличивать военные расходы в течение десяти лет. По ее словам, в следующем году немецкий военный бюджет вырастет до 1,34 процента от ВВП, а к 2025 году – до 1,5 процента.