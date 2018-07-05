2018-07-05T15:35:22+03:00
Наука

Биологи нашли способ восстановить популяцию белых носорогов

Специалисты работают над преобразованием стволовых клеток животных
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые хотят воскресить популяцию белых носороговУченые хотят воскресить популяцию белых носороговФото: REUTERS
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Европейские биологи нашли способ вернуть к жизни вымерший вид белых носорогов. Совсем недавно, весной текущего года, умер последний самец данного вида, носорог по имени Судан. Теперь ученые по всему миру ломают голову, как возродить выведенную браконьерами группу животных.

В настоящее время ученые их Института Лейбница в Берлине (Германия) смогли вырастить из преобразованных стволовых клеток яйцеклетки и сперму белого носорога.

«В ближайшее время мы планируем отправиться в Кению и извлечь яйцеклетки из тел двух последних самок северных белых носорогов. Они позволят нам создать «чистые» эмбрионы этих животных. Затем мы проделаем ту же процедуру, используя яйцеклетки и сперму, выращенные из «перепрограммированных» стволовых клеток этих животных», - цитирует слова исследователя Томаса Хильдебрандта Пятый канал.

По мнению ученых, современные технологии уже сейчас помогают сохранить вымирающие виды животных, а в скором будущем, не исключено, что они позволят и возродить вымершие виды.

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