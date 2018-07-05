2018-07-05T15:41:41+03:00
Происшествия

Жаркая погода вернётся в Москву 9 июля

В начале следующей рабочей недели воздух прогреется до 25 градусов
Александра БУРОВА
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В начале следующей рабочей недели в Москву вернётся тепло, по которому так скучали жителиВ начале следующей рабочей недели в Москву вернётся тепло, по которому так скучали жителиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителям столицы и Московской области осталось немного потерпеть до возращения благоприятной и комфортной погоды. С началом новой рабочей недели столбик термометра снова начнёт подниматься вверх. В понедельник, 9 июля, воздух прогреется др 20-25 градусов, но всё равно местами стоит ждать небольшие кратковременные дожди. Ветер не сильный, западный, 5-8 метров в секунду.

- До конца выходных центральный регион будет находиться под влиянием высокого малоподвижного циклона, который обеспечит пониженный фон атмосферного давления, неустойчивую погоду с дождями разной продолжительности и интенсивности, а также с температурным фоном незначительно ниже нормы, - сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В эти выходные, 7 и 8 июля, временами ожитается небольшой дождь, ночью температура воздуха составит в Москве и области до +14 градусов, а днём воздух прогреется до 23 градусов.

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