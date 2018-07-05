Ученые выявили гены симбиоза ожирения и одиночества

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-05T16:01:05+03:00

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Ожирение напрямую может быть связанно с человеческими трудностями при социализации и наличии дополнительных коммуникационных барьеров. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.

Специалисты провели анализ данных почти полумиллиона человек с чрезмерным весом и выявили сразу несколько генов, связанных с одиночеством. 13 из них оказались связаны со стремлением людей посещать бары и пабы, 6 — с желанием посещать тренажерный зал и 18 — с принадлежностью к религиозным группам.

«Мы часто думаем, что одиночество обусловлено исключительно окружающей средой и жизненным опытом, но наше исследование показывает, что дело может быть и в генетике», — отмечают исследователи.

Кроме того, по мнению ученых, дополнительными факторами возможной связи между одиночеством и ожирением является вероятность возникновения и того и другого одновременно, так как регулируется одними и теми же генами. Отсюда они делают вывод, что при устранении обоих недугов нужно подходить комплексно, пишет сайт «Дни.ру».