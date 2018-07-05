2018-07-05T16:43:06+03:00
Наука

Ученые открыли способ выявлять болезни при помощи снов

Специалисты нашли прямую взаимосвязь между тем, что снится человеку и чем он болеет
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Ученые нашли прямую взаимосвязь между тем что снится человеку и чем он болеетУченые нашли прямую взаимосвязь между тем что снится человеку и чем он болеетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Западные ученые-сомнологи, проведя ряд тестовых исследований, вывели гипотезу, что посещающие человека сны с неоднократно повторяющимся сюжетом — четкий сигнал, что его здоровье подорвано и необходимо спешно обратиться к медикам.

Свои выводы эксперты объясняют тем фактом, что во время отдыха человеческий организм внимательным образом анализирует свое состояние. В этот момент мозг получает определенные нервные сигналы и на фоне этого могут формироваться наши сновидения.

Ученые отметили, что кошмары, особенно ночные, зачастую снятся тем, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами. Сны, в которых человек задыхается, говорят о том, что возможны проблемы с легкими. В свою очередь видениями о плохой еде мозг намекает на болезни желудка.

В то же время, снящиеся постоянно драки и всевозможные разборки говорят о проблемах с печенью. А поглощение во сне несвежей еды — верный повод посетить гастроэнтеролога.

Сомнологи отмечают, что общей константы пока нет в этой области. Это связанно с тем, что не всем удается запоминать свои сны и влиять на их сюжет. Для того, чтобы увидеть в сновидении желаемое необходимо, прежде всего, точно сформулировать, что вы хотите увидеть, сообщает сайт argumenti.ru.

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