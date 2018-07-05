2018-07-05T17:03:47+03:00
В мире

По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро

Модуль мобильной связи был прикреплен к птице для отслеживания ее миграции
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Суданец наговорил по SIM-карте, упавшей с аиста, 20 часовСуданец наговорил по SIM-карте, упавшей с аиста, 20 часовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польская команда экологов EcoLogic скоро должна будет разориться на 2,5 тысячи евро из-за телефонных разговоров постороннего человека из другой страны.

Поляки установили на аиста трекер, направленный на отслеживание перемещения аистов во время миграции. В какой-то момент одна из птиц потеряла свою SIM-карту, но ее нашел гражданин Судана, который не растерялся и решил воспользоваться буквально знаком свыше.

Мужчина явно прекратил пользоваться привычным для всех способом общения через смс или интернет и наговорил по чужой «симке» 20 часов, что в сумме вылилось в 10 тысяч злотых (чуть больше 2,5 тысячи евро или около 170 тысяч рублей).

Аист был выпущен в польском городе Седльце, после чего, преодолев расстояние в шесть тысяч километров, он приземлился в долине Голубого Нила в Судане. Вскоре птица пропала с радаров.

По некоторым данным польского сайта The News, мужчина мог убить аиста, чтобы забрать себе трекер, однако информация точно не подтверждена.

Так как телефонный номер был оформлен на представителей команды EcoLogic, то именно им и предстоит оплатить многотысячный счет. Попытки найти мимолетного дорогостоящего владельца утерянной аистом SIM-карты успехом не увенчались.

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