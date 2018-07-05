2018-07-05T17:08:04+03:00
Происшествия

В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы

Известно, что в этот момент в кабине находился один пассажир
Семен ЕЛЕНИН
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Однако в пресс-службе московском управлении МЧС информацию о падении лифта опровергаютОднако в пресс-службе московском управлении МЧС информацию о падении лифта опровергаютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем в четверг, 5 июля, новостные ленты облетела информация о том, что на севере Москвы рухнул лифт. Некоторые СМИ сообщили, что ЧП произошло в жилом комплексе «Корона Севера» в Ховрино - на улице Дыбенко. Кабина сорвалась с 40 этажа...

Однако в пресс-службе московском управлении МЧС информацию о падении лифта опровергают.

- Лифт не падал, и уже тем более - не на первый этаж, как некоторые написали, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в ведомстве. - Кабина опустилась с сорокового этажа на двадцатый. Внутри в этот момент находился один пассажир. Но никакой аварии не было. Человек не пострадал, покинул кабину лифта самостоятельно. Помощи сотрудников МЧС не понадобилось.

Отметим, что ЖК «Корона севера» в интернете позиционируется как жилой комплекс бизнес-класса. Дома были сданы в эксплуатацию несколько лет назад.

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