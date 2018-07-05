2018-07-05T21:01:53+03:00
Происшествия

Украинцы порвали рот инвалиду-переселенцу из Донецка из-за русского языка

Жители маленького села Буймер Сумской области устроили настоящую травлю своим русскоговорящим соотечественникам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вячеслав РожковВячеслав РожковФото: скриншот с видео
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Шокирующий инцидент произошел накануне в небольшом украинском селе Буймер Сумской области. Его жители жестоко избили переселенца из Донбасса за то, что тот разговаривал на русском языке.

Речь идет о Вячеславе Рожкове, который на протяжении более 20 лет работал на донецкой шахте. Там он и получил инвалидность 2-й группы, а после вместе с семьей решил переехать на северо-восток страны, однако жители Буймера устроили переселенцам настоящую травлю.

По словам словам супруги шахтера Лидии, в какой-то момент сельчане просто набросились на ее мужа на улице и стали настойчиво требовать, чтобы он разговаривал на украинском языке.

"Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать", - рассказывает женщина местному телеканалу ТРК ATV.

По ее словам, Вячеславу все же удалось убежать от обидчиков, и уже вскоре он был доставлен в районную больницу с рваной раной ротовой полости. Уже сами медики вызвали полицию, которая начала проверку по факту издевательств.

Теперь Лидия Рожкова опасается, что ее односельчане могут учинить расправу. Такую возможность допускает и другая переселенка, которая также столкнулась с травлей.

"Нам в глаза говорят, что мы понаброда, понаехали. Вас здесь никто никогда не примет, живите здесь хоть сто лет, вы все равно будете чужими, потому что вы русские, вы не наши", - рассказала женщина.

Еще в 2017 году стало хорошо понятно, что Киев хочет сделать русский язык ненавистным для своего народа. Так, например, сотрудников магазинов и кафе хотели обязать разговаривать лишь на украинском, и никаких исключений, передает сайт kp.ru.

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